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تجديد حبس يوتيوبر المنوفية لنشره فيديوهات منافية للآداب

كتب:

إبراهيم الديهي
10:37 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

جددت نيابة قويسنا بمحافظة المنوفية، حبس صاحب قناة عبر موقع "يوتيوب"، اتهامه بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

وكشفت التحريات أن المتهم ينشر تلك الفيديوهات لجني المال واستدراج الفتيات، كما كان يعيد نشر الفيديوهات المخلة لفتيات تطبيق "تيك توك" بهدف الحصول على المال.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان سابق لها، إلقاء القبض على شاب يدير قناتين عبر موقع يوتيوب، لنشره مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فيديوهات على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليوتيوبر يدير قناتين على يوتيوب يقوم فيها بإعادة نشر محتويات إباحية وخادشة للحياء العام دون تميز ودون مراعاة لقيم وتقاليد المجتمع.

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