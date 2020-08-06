صور.. فلسطينيون ينظمون وقفة تضامنية مع لبنان في بيت لحم

نظمت لجنة التنظيم الفصائلي في بيت لحم، الخميس، وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني عقب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، رفع المشاركون الإعلام اللبنانية والفلسطينية ولافتات تعبر عن وقوف الشعب الفلسطيني الى جانب شقيقه اللبناني.

وبيّنت إحدى اللافتات: "أخبروا أرز لبنان أنّ زيتون فلسطين يعانقه وأنّ القدس تصلي من أجل سلامته".

وبلغت حصيلة ضحايا انفجار لبنان 137 قتيلا على الأقل حتى الآن، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وانتشلت فرق الإنقاذ اللبنانية جثامين القتلى، ولا يزال البحث جاريا وسط أنقاض المباني المدمرة عن المفقودين.

وقال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إنّ أكثر من 5000 شخص أصيبوا في الانفجار الذي وقع بميناء بيروت، الثلاثاء الماضي، وإن زهاء 250 ألف شخص أصبحوا بلا منازل تصلح للسكن بعد أن حطمت الموجة التفجيرية واجهات المباني وأطاحت بالأثاث في الشوارع وهشمت النوافذ على بعد أميال من موقع الانفجار.