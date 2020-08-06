صور وفيديو.. اللحظات الأولى لسقوط طائرة خاصة بالجونة

أصيب، اليوم الخميس، شخصان في تحطم طائرة خاصةً في منطقة الجونة، خلال رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة بالغردقة.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بسقوط طائرة خاصة خلال رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة تحمل شخصين أحدهما الطيار وشخص آخر.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث وتبين إصابة شخصان هما أكرم الحصري، ومحمد سعيد، وتم نقلهما إلى مستشفى الجونة.

حسب المصادر الطائرة تابعة لشركة "إير مان" وهي طارئة ترفيهية تحلق فوق منتجع الجونة في رحلات ترفيهية تحمل شخصين فقط أحدهما الطيار والآخر صاحب الرحلة.

وتم عمل محضر بالواقعة وإبلاغ الجهات المختصة وجارٍ التحقيقات.