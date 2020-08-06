10 معلومات عن النائب الرسولي الجديد للإسكندرية
كتب:
مصطفى رحومة:
12:39 م | الخميس 06 أغسطس 2020
عيّن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأب كلاوديو لوراتي الكومبونياني، الوكيل العام لرهبانية المرسلين الكومبونيين لقلب يسوع، نائب رسولي للإسكندرية.
وبحسب الكنيسة الكاثوليكية في مصر، فإن الأب كلاوديو:
- ولد في 21 فبراير 1962، في كومو (إيطاليا) حيث أتمّ تعليمه الثانوي.
- التحق بعدها برهبانية المرسلين الكومبونيين لقلب يسوع حيث درس الفلسفة واللاهوت.
- أبرز نذوره المؤقتة عام 1985
- تابع شهادة البكالوريا في اللاهوت في كلية تانزاجا في نيروبي (كينيا).
- في 27 مارس 1989 أبرز نذوره الدائمة.
- نال السيامة الكهنوتية يوم 23 ديسمبر 1989 في ليبومو (كومو).
- استكمل تكوينه بدراسة مناهج علم إدارة الممتلكات الذي أشرفت عليه منظمة من إتحاد الرهبانيات والمعروفة اختصارا بــ (C.N.E.C.)
- قضى أولى سنواته الكهنوتية في الاهتمام بالصحافة الإرسالية.
- في عام 1995 تم إرساله إلى جنوب السودان.
- نُقِلَ عام 1997 إلى مصر حيث تم تكليفه بمهام رعوية إلى وقت تعيينه نائبا لرئيس مفوضية المرسلين الكومبونيين في عام 1999 ليصبح بعدها رئيسا من 2002 إلى 2007.