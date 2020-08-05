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الكنيسة تعقد اللقاء الأول لوسائل الإعلام القبطية

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مصطفى رحومة:
05:51 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
البابا يتوسط المشاركين في اللقاء

البابا يتوسط المشاركين في اللقاء

اختتم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اللقاء الأول لوسائل الإعلام القبطية، بمشاركة ممثلي القنوات الأربعة (أغابي - سي تي في - مي سات - كوجي)، والمركز الإعلامي للكنيسة القبطية ومجلة الكرازة المجلة الرسمية للكنيسة القبطية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللقاء الذي يعد الأول من نوعه لممثلي القنوات الفضائية القبطية في مصر، أجرت خلاله القنوات الأربعة والمركز الاعلامي ومجلة الكرازة حوارًا مفتوحًا مع البابا.

وأضاف حليم، أن اللقاء عقد في قاعة اجتماعات المكتبة البابوية في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بعنوان "الكنيسة بين الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، وتحدث فيه عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة والكهنة، بالإضافة إلى ممثلي القنوات.

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