الإمارات ترسل مساعدات طبية للبنان لمواجهة كورونا

أرسلت الإمارات الخميس، مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، لدعم جهود مكافحة كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأنّ المساعدات اشتملت على 12 طنا من أجهزة الفحص والمستلزمات الطبية لدعم الأطقم الطبية والعاملين في مجال الخدمات الطبية، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية، وأجهزة تشخيص (كوفيد- 19)، وكذلك دعم الإجراءات الاحترازية الوقائية، حيث ستمكن هذه المساعدات أكثر من 10 الآف من الفرق الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية في القطاعات الصحية للقيام بمهامهم وتعزز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

تأتي المساعدات في إطار توجيهات من الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تأكيدا على التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق والتخفيف من حدة الأوضاع الصحية، كما تأتي ضمن سلسلة عمليات الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لدعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة كوفيد 19.