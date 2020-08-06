رئيس اقتصادية قناة السويس: نقدم حوافز كثيرة لجذب الاستثمارات

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هامة جدا بالنسبة للاقتصاد المصري والمنطقة الاقتصادية وبالتالي نعمل على خلق منصة وأماكن محددة لهذه الصناعات تحديدا في القنطرة غرب وفي شرق الإسماعيلية، ولكن هذا لا يقتصر على هذه المناطق فقط.

وأضاف زكي، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يوجد أيضا في المنطقة الشمالية لبورسعيد والمنطقة الجنوبية في العين السخنة، وسيكون هناك إضافة للمنصات المختلفة لمناطق الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أننا نستهدف صناعات كبري والتي يأتي خلفها الكثير من الصناعات المغذية والتي تكون أرضية جيدة جدا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ونأخذ هذا في اعتبارنا وستكون جزء كبير من إستراتيجيتنا في الفترة المقبلة.

وتابع، أننا لدينا مجموعة مختلفة من الحوافز سواء المالية أو غير الضريبية "الحوافز المالية الإضافية"، فالمنطقة الاقتصادية الغرض الأساسي منها هو التواجد في منطقة حول قناة السويس بأغراض التصدير في المقام الأول وبالتالي كل ما يلزم لجذب الاستثمارات فيما يتعلق بالقيمة المضافة "قيمتها في المنطقة الاقتصادية صفر لأغراض التصدير فيما يتعلق بالضريبة الجمركية، ضريبة الشركات"، وكل هذه الأمور لها معايير خاصة في التعامل داخل المنطقة الاقتصادية طالما أنها للتصدير الإقليمي بشكل عام.

واستكمل، أنه عندما نتعامل مع السوق المحلي يكون لها معايير مختلفة ولكن أيضا تندرج تحت المسالك الضريبية لكيف يمكن أن نتعامل بسهولة مع السوق المحلي، مشيرا إلى أننا لدينا مجموعة من الحوافز المختلفة سواء مالية أو ضريبية التي من شأنها جذب المستثمرين بشكل جيد، ونحن نعمل جاهدين مع الحكومة والوزارات المختلفة في تحسين هذه الحوافز وزيادتها وتطبيقها بشكل عملي على أرض الواقع بحيث تكون نقطة هامة فيما يتعلق بإستراتيجيتنا وخطة العمل في الفترة القادمة.