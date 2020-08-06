عبدالجواد: قناة السويس الجديدة أصبحت قائدة للسوق الملاحي

قال الدكتور حاتم عبدالجواد، وكيل الوحدة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة عملت على زيادة الأجزاء المزدوجة لحل 113 كيلو متر من إجمالي 193 كيلو متر من طول قناة السويس، وأن قناة السويس الجديدة طولها 72 كيلو متر وبالتالي أصبح هناك نحو 50% من إجمالي طولها في قطاع مزدوج فبالتالي أصبحت قادرة على عبور نحو 45 سفينة في الاتجاهين دون توقف.

وأضاف عبدالجواد، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن قناة السويس الجديدة ليست فقط لتطوير المجري الملاحي ولكن أيضا لتوسيع وتعميق التفريعات أو الأماكن المزدوجة في قناة السويس وبالتالي أصبحت المراكب قادرة على العبور في كلا الاتجاهين دون توقف أو انتظار لعبور المراكب الأخرى لأنه كان هناك مشكلة تواجه قناة السويس قبل ذلك بأن أماكن الانتظار في القناة لا تسمح بانتظار أكثر من 8 مراكب بغاطس أكثر 45 قدما ولكن الغاطس الآن أصبح في كل القناة نحو 96 قدما وأصبحت قادرة على استيعاب السفن الكبيرة في كلا الاتجاهين.

وتابع، أن التطور الطبيعي والتريند الموجود حاليا في السوق الملاحي العالمي هو الاتجاه نحو تشغيل السفن الكبيرة الحجم للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبيرة وبالتالي أصبحت قناة السويس قائدة للسوق الملاحي وقادرة على استيعاب نحو 100% من أصول سفن الحاويات العالمي ونحو 62% من أصول سفن الناقلات بحمولة كاملة، وقادرة على استيعاب جميع سفن الأسطول العالمي.

وأكد، أن هناك نمو اقتصادي عالمي وتجارة عالمية وأحجام وتكنولوجيا بناء السفن ونمو في المنافسة، مشيرا إلى أن قناة السويس في مايو الماضي استقبلت أكبر سفينة حاويات في العالم وتبعها نحو 6 سفن بعد ذلك.