وزير الصحة النمساوي: لبنان يحتاج تضامن واسع من المجتمع الدولي

أكد ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي، أنّ لبنان يحتاج حاليا إلى التضامن من المجتمع الدولي على نحو أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيرا إلى أنّ النمسا تبحث أفضل المساعدات التي يمكن أن تقدمها إلى لبنان في هذه الظروف العصيبة.

وأعرب وزير الصحة - في تصريحات اليوم الخميس - عن تعاطفه وتضامنه مع عائلات ضحايا ومصابي انفجارات بيروت.

وأشار الوزير إلى أنّه بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت والذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص، تشارك عدة دول في إرسال فرق لإنقاذ الضحايا المدفونين تحت أنقاض المباني المهدمة جراء الانفجار.

يشار إلى أنّ الوزير النمساوي نشر صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع العلم اللبناني خلال رحلة له في عام 2016.