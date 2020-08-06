"التعليم": نتيجة الدبلومات الفنية 1 سبتمبر

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بجميع تخصصاته يوم 1 سبتمبر المقبل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن أعمال تقدير الدرجات سوف تبدأ يوم السبت المقبل الموافق 8 أغسطس، وتستمر لحين انتهاء من تصحيح ومراجعة وتقدير كل الدرجات، لحين التأكد من حصول جميع الطلاب على حقوقهم، ودرجاتهم التي يستحقوها.

وكان 422 ألف 739 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية "نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات"، قد أدوا صباح أمس، في 95 مادة فترة أولى، 6 مواد فترة ثانية، في رابع أيام الامتحانات التحريرية "الدور الأول" للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال مجاهد إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الرابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 3 حالة غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة، في محافظات "المنوفية – كفر الشيخ – الإسكندرية"، وتم ضبط الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما رصدت الغرفة اشتباه إصابة مراقب بمحافظة البحيرة بفيروس كورونا وتم استبداله بمراقب آخر للجنة.