أحمد فهمي: حالتي الصحية شهدت تحسنا طفيفا من آلام المريء

قال الفنان أحمد فهمي إنّ حالته الصحية شهدت تحسنا طفيفا في منطقة المريء، بعد معاناته من آلام مبرحة استلزمت خضوعه لجراحتين في مصر وأمريكا الأشهر الماضية.

وأضاف فهمي، لـ"الوطن"، أنّه ملتزم بتعليمات طبيبه المعالج بتناول المأكولات الصحية والبعد عن الوجبات الجاهزة، مضيفا أنّه منتظم في تعاطي الأدوية وفقا لمواعيدها المحددة.

وكان الفنان أجرى منظارين على المعدة والأنف والأذن قبل أسابيع عدة، للتعرف على أسباب الآلام التي تداهمه بشكل يومي، استجابة لطلب طبيبه المعالج، وذلك بعد تعثر سفره إلى العاصمة الفرنسية باريس لعرض حالته على استشاري فرنسي بسبب ظروف الطيران.

وفي سياق مختلف، يستعد فهمي لاستكمال تصوير فيلمه الجديد "السقوط في حلم سوسن"، الشهر المقبل، وتشاركه البطولة روبي، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت وخالد أنور، إخراج أحمد الجندي.