بدأت في التحسن.. أحمد فهمي: إصابة ركبتي تحتاج لراحة 3 أسابيع

طمأن الفنان أحمد فهمي جمهوره على حالته الصحية بعد إصابته بشرخ في الركبة، قبل أيام، أثناء لعبه مباراة كرة قدم مع عدد من أصدقائه.

وقال فهمي، لـ "الوطن"، إن حالة ركبته بدأت في التحسن تدريجيًا، ولكنه لا يُثقل عليها، لأن الإصابة تحتاج إلى راحة لـ 3 أسابيع، موجهًا الشكر لطبيبه المعالج محمد أسامة على جهده.

وأصيب فهمي إثر حركة فجائية أسقطته أرضًا دون التحام مع أحد، حيث أثبتت الفحوصات والأشعة إصابته بشرخ في الركبة.

ومن ناحية أخرى، يستعد فهمي لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "السقوط في حلم سوسن" الفترة المقبلة، والذي تدور أحداثه في أجواء من الفانتازيا والكوميديا، وتشاركه البطولة روبي، عمرو عبدالجليل، خالد أنور ومايان السيد، ومن إخراج أحمد الجندي.

وآخر أعمال أحمد فهمي، مسلسل "رجالة البيت"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، ولطفي لبيب، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.