أحمد فهمي لـ "الوطن": طبيبي منعني من الكلام بسبب آلام المريء

أجري الفنان أحمد فهمي منظارين على المعدة والأنف والأذن، أمس، للتعرف على أسباب الآلام التي تداهمه بشكل يومي، استجابة لطلب طبيبه المعالج.

وتواصلت "الوطن" مع فهمي لمعرفة تفاصيل حالته الصحية، وبعث برسالة نصية قال فيها إنّ طبيبه المعالج منعه تماما من الكلام لتقليل حدة الآلام، خاصة أنّ المنظار أظهر وجود مشكلات في الحنجرة والبلعوم بسبب المريء، مضيفا أنّ الطبيب طالبه بتناول مأكولات صحية والبعد تماما عن الوجبات الجاهزة.

وأوضح الفنان أنّه يستعد للسفر إلي باريس الشهر المقبل، لعرض حالته على استشاري فرنسي هناك، لافتا إلى أنّه كان يعتزم السفر، منتصف الشهر الحالي، إلا أنّ ظروف الطيران حالت دون ذلك.

وكان فهمي خضع لجراحتين في مصر وبلجيكا خلال الأشهر الماضية، لكنهما لم ينجحا بنسبة 100%، وفقا لتصريحات فهمي لـ"الوطن".

وعاد فهمي إلى القاهرة قادما من سيناء قبل أيام، عقب إجازة قصيرة استمرت 5 أيام، وكان آخر أعمال فهمي مسلسل "رجالة البيت"، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة أكرم حسني، لطفي لبيب، بيومي فؤاد، وويزو، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.