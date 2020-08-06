محافظ الجيزة: توقيع غرامة 100 ألف جنيه على شركتي نظافة لتقاعسهما

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على متابعة حالة الطرق والنظافة والإشغالات بعدد من الشوارع بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء خلال المرحلة الحالية.

شملت جولة المحافظ شوارع الشعب وخاتم المرسلين واليابان والسوايسة ومستشفى الصدر وترعه الزمر وترعة عبدالعال والعشرين والكونيسة موجها بإزالة أى تعديات للمحال والمنشآت على الأرصفة والالتزام بخطوط التنظيم ورفع أى أوتاد حديدية أو إشغالات تستخدم فى حجز أماكن لركن السيارات.

ووجه محافظ الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع حل جذري لاى معوقات مرورية بشارع ناهيا، وخاصة السلوكيات الخاطئة لبعض قائدى المركبات بالسير عكس الاتجاه ما يسبب إعاقة مرورية شديدة بالشارع، مشدداً على ضرورة مراجعة أماكن اليوترن والتخطيط المروري للشارع ورفع السيارات المتعدية على الأرصفة لتيسير الحركة المرورية.

وخلال الجولة قرر محافظ الجيزة توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه على شركتى النظافة المسؤولتين عن نظافة شارع المجنونة بنطاق أحياء العجوزة وبولاق الدكرور لعدم الالتزام برفع المخلفات مع مجازاة مسؤول قطاع النظافة بهيئة النظافة للتقصير فى متابعة أعمال رفع المخلفات من قبل الشركات.

وتفقد المحافظ المركز التكنولوجى بحى بولاق الدكرور موجها بمجازاة المتكاسلين عن أداء الخدمات للمواطنين والمتقاعسين عن أداء مقتضيات وظيفتهم ونقلهم من محل عملهم واستبدالهم بآخرين أكفاء بما يضمن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وحرص المحافظ على متابعة منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور لمتابعة استقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وللتأكد من انتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

فاجأ راشد لجان البت في طلبات التصالح بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور للوقوف على انتظام انعقادها دورياً، موجهاً بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل على تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح.

وشدد محافظ الجيزة على مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الــ 25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا، مؤكدا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.