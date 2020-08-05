محافظ الجيزة يهنئ الطالبة الحاصلة على المركز الأول بـ ثانوية المكفوفين

هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الطالبة سامية محمد عبدالرحمن عبدالقادر من أبناء محافظة الجيزة والحاصلة على المركز الأول بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية مكفوفين، مثنيا على الجهد الذي بذله أولياء الأمور ليصلوا بالطالبة لهذا المستوى العلمي المتميز.

وحرص المحافظ على الاتصال تلفونيا بالطالبة سامية لتهنئتها متمنياً لها دوام التوفيق وتحقيق مستقبل باهر والمساهمة فى بناء الوطن وتقدمه، مشيراً إلى أنه سيقوم بتكريمها خلال الأيام المقبلة تتويجاً لالتزامها وحرصها على التفوق الدراسى وتشجيعا لها.

وجاء ذلك بحضور خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومن جانبها أعربت الطالبة سامية محمد عبدالرحمن عبدالقادر عن سعادتها بحرص محافظ الجيزة على التواصل معها وتقديم التهنئة لها، وقالت إن طموحها أن تلتحق بكلية الإعلام في الجامعة الأمريكية لتستكمل مسيرة تفوقها وتصبح أحد أساتذة تلك الكلية العملاقة أو أن تكون مذيعة حيث ترى في نفسها مقدمة جيدة للبرامج وكثيرًا ما كانت تتحدث مع أسرتها بأسلوب المذيعة المحترفة.

وأكدت "سامية"، أن صاحبة الفضل عليها هي والدتها والتي كانت مساندة لها في ترجمة الكتب إلى نظام برايل، ومراجعة جميع الدروس فهي كانت أحد أهم عناصر الدعم المعنوى وحافز على التفوق.