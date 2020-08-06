أحمد عز: "كيرة والجن" يرصد تأثير الاستعمار الإنجليزي على مصر

يستأنف الفنان أحمد عز تصوير مشاهده في فيلم "كيرة والجن"، السبت المقبل، في موقع تصوير لم يتحدد بعد.

وقال عز، لـ"الوطن"، إنّ أحداث الفيلم تتناول تأثير الاستعمار الإنجليزي في مصر، خلال الفترة من 1906 حتى 1920، مضيفا أنّه سعيد بتعاونه مع النجم كريم عبدالعزيز، ويعتبر نفسه واحدا من جمهوره، بحسب قوله.

ويشارك في بطولة "كيرة والجن" الفنان كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، عارفة عبدالرسول، محمد عبدالعظيم وكوكبة من النجوم، وهو مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وفي سياق مختلف، أوضح الفنان أنّه مستمر في تقديم عروض مسرحية "علاء الدين" للمخرج مجدي الهواري، اليوم وغدا على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر، مشددا على اتباعهم الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجمهور.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد ثروت، محمد جمعة، سامي مغاوري، هشام إسماعيل وكريم عفيفي.