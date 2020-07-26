مع "علاء الدين" و"هجمة مرتدة".. أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده 3 مرات

احتفلت أسرة مسلسل "هجمة مرتدة" للمخرج أحمد علاء بعيد ميلاد النجم أحمد عز داخل مدينة السينما، وذلك قبل انطلاق تصوير أحد المشاهد.

وبهذا الاحتفال يكون عز قد احتفل بعيد ميلاده 3 مرات هذا العام، حيث سبق وأن أقامت أسرة مسرحية "علاء الدين" احتفالية مصغرة في البروفة التحضيرية التي سبقت العرض المخصص لأسر شهداء الشرطة والجيش، الخميس الماضي، وتلاه احتفال آخر علn المسرح في العرض الذي خصص للطواقم الطبية، الجمعة الماضية، تقديراً لجهودهم في أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

ويشارك في بطولة "هجمة مرتدة" هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ندي موسي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار.