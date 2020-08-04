أحمد عز إجازة يومين من "علاء الدين"

حصل الفنان أحمد عز وأسرة مسرحية "علاء الدين"، على إجازة لمدة يومين من عرضها علي مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر"، بعد عرضها على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

ويستأنف عز عروض مسرحيته يومي الخميس والجمعة المقبلين، مع مراعاة تشغيل المسرح بـ 25% من طاقته استجابة لتعليمات الحكومة المصرية.

وشهدت عروض المسرحية إقبالاً على حجز تذاكر العرض، مما جعل إدارة كايرو شو تنظم حفلين يومياً للمسرحية (ماتينيه وسواريه) لاستيعاب ما يمكن استيعابه من طلبات الحجز.

وأكدت إدارة المسرح أنها ملتزمة بنسبة الإشغال المسموح بها فى المسرح، وهى 25%، وسيستمر ذلك طوال أيام عيد الأضحى، كما قررت الإدارة فتح باب الحجز للأسابيع التالية مع استمرار الإجراءات الاحترازية المشدّدة التى يتم تطبيقها فى مسرح كايرو شو المجهّز بجميع وسائل وأدوات الوقاية الصحية والتعقيم.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، محمد ثروت وكريم عفيفي، من إخراج مجدي الهواري.