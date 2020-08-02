فيديو.. أحمد عز يغني للمرة الأولى بكواليس مسرحية "علاء الدين"
كتب:
ضحى محمد
02:48 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
نشرت الصفحة الرسمية لـ"كايرو شو" عبر إنستجرام، مقطع فيديو، يظهر خلاله بطل مسرحية "علاء الدين" الفنان أحمد عز، وهو يغني "لايف" خلال عرضه للمسرحية.
وعلقت "كايرو شو" على الفيديو، "أحمد عز صوته مفأجاة ده اكتشاف جديد .. الظاهر هينافس نجومنا في الغنا" .
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#أحمد_عز صوته مفاجأة.. ده اكتشاف جديد @nogoumfm الظاهر هينافس نجومنا في الغنا! @nogoumrecords إيه النظام؟ مسرحية علاء الدين على مسرح Cairo Show بفندق الموڤينبك - مدينة الإنتاج الإعلامي - ٦ أكتوبر للحجز https://bit.ly/320jRa7 أو اتصل على 16826 #CairoShow #aladdin
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المسرحية استعراضية كوميدية، وتعتبر التجربة المسرحية الأولى للفنان أحمد عز الذي يقدم شخصية "علاء الدين"، في حين تؤدي تارا عماد شخصية "ياسمينا"، ويلعب الفنان الكوميدي محمد ثروت دور "الجني".
مسرحية علاء الدين، من إخراج مجدي الهواري، ويشارك في البطولة كلا من أحمد عز، تارا عماد، ومحمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، محمد جمعة.