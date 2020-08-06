رئيس حي الأسمرات: منتجاتنا تصدر إلى أوروبا

قال المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إنه جار تشجيع أهالي الأسمرات على العمل والإنتاج وتوفير فرص عمل لهم حيث يتم استغلال بدرومات العقارات في تشغيل عدد كبير من أسر الأسمرت وتحديدا الفتيات والسيدات وتدريبهن وفتح مشروعات صغيرة ومتوسطة لإنتاج المفروشات والملابس والكمامات والسجاد والسبح حيث يتم تصدير عدد من المنتجات إلى عدد من دول أوروبا.

وأضاف الغندور لـ"الوطن"، أن الأسمرات قصة نجاح للدولة على إصرارها إصلاح ما أفسده الدهر وإزالة إهمال عقود مضت من خلال إحداث نقلة نوعية لسكان المناطق العشوائية ونقلهم إلى موقع لا يقل أهمية وتميز وخدمات عن أي كمبوند، مشيرا إلى أن الدولة توجه كل الدعم لحي الأسمرات ويوجد تعاون من كل الهيئات والوزارات.

وتابع أنه جار خلق أجيال جديدة يتوفر لهم كل الإمكانيات والخدمات بعد سنوات من الإهمال، مؤكدا على تنمية المواهب في كل المجالات وفتح أنشطة لأبناء الأسمرات سواء في الرياضة أو الثقافة ومختلف الفنون حيث يتم تربية جيل ناجح ومتميز وقادر على العطاء وخدمة بلده في المستقبل.

وأكد أن الحي نجح إلى حد كبير في تغيير سلوكيات وعادات سلبية لدى البعض وحول المواطنين إلى إيجابيين.