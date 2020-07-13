هاني يونس: افتتاح مشروع الأسمرات سيسجل بأحرف من نور في تاريخ مصر

علق الكاتب الصحفي هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمشروع الأسمرات 3.

وقال "يونس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن اليوم يستحق أن يٌسجل بأحرف من نور في تاريخ الدولة المصرية الحديثة مضيفًا: "لو جينا نحط عنوان للنهاردة هنقول يوم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان لأن دي حقوق الإنسان الأولانية اللي لازم ندور عليها وممكن نطلق عليه يوم الطبطبة على المواطن اللي عانى منذ سنوات".

وأوضح "يونس"، "الجميع كان ينظر للعشوائيات ويسأل عن اليوم الذي سنتخلص فيه منها وكانوا يعايرونا بها"، مؤكدًا على وجود إرادة سياسية لتغيير الوجه المؤلم الموجود في مصر مشيرًا أنه يشعر بالسعادة والفخر لما حدث لهولاء المواطنين.

ولفت إلى أن الدولة نقلت الأهالي من المناطق العشوائية لشقق بالإيجار وتحملت الدولة إيجارها ثم أعادتهم للمناطق مرة أخرى بعدما تغيرت لجنة الله في الأرض، بحسب تعبيره.