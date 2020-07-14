"الوطن" في "الأسمرات 3": تسكين 2000 أسرة.. والمستهدف استيعاب 100 ألف نسمة

بعد أقل من 24 ساعة من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع «الأسمرات 3»، أعلنت محافظة القاهرة تسكين أكثر من 2000 أسرة حتى الآن بالمشروع الجديد، وتعمل أجهزة المحافظة على قدم وساق، لتسكين سكان آخرين بالمناطق الأكثر خطورة، مثل مصر القديمة ومنشأة ناصر.

«الوطن» جالت أمس، بـ«الأسمرات 3»، وتابعت تسكين الأسر بالمشروع، وقال حسن الغندور رئيس الحى، إن «الأسمرات 3»، يضم ١٢٤ عمارة بإجمالى ٧٣٠٤ وحدات سكنية، وجارٍ تسكين أسر المناطق العشوائية بها، مؤكداً أنه باكتمال المشروع، سيتم استيعاب نحو ١٠٠ ألف نسمة، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى بـ«الأسمرات 3» تضمّنت تسكين ١٦٧ عمارة بها ٦٠١٢ وحدة تم تسكينها، والمرحلة الثانية تضم نحو ٤٦٠٠ شقة، وأضاف: «العمارة هنا بها ٦٠ شقة عبارة عن ٩ أدوار وأرضى». ويُعد مشروع «الأسمرات 3» أحد أكبر مشروعات تطوير العشوائيات، ويوفّر 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهّزة بالكامل، ومفروشة بالأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية، مجاناً دون مقابل، وتسلم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكى بإيجار رمزى 350 جنيهاً شهرياً، حيث يصنّف أكبر المشاريع التى تم افتتاحها، ويضم 124 عمارة، بها أسانسير، وتتكون من أرضى و9 أدوار متكرّرة، وتحتوى كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلاً تجارياً متنوع الاستخدام.

رئيس الحى: 1500 فتاة يعملن فى مشروعات المنسوجات والسجاد بالحى ونصدّر بعض منتجاتنا إلى الخارج

وأشار إلى أنه تم توفير مشروعات للأسر، حيث تم تشغيل أكثر من ١٥٠٠ سيدة وفتاة، فى مشروعات المنسوجات، حيث يتم تصدير بعض المنتجات إلى الخارج، مثل ألمانيا والسعودية، وكلها منتجات الأسمرات، مثل سجاد وسبح وخلافه، حتى أصبحت المرأة داخل الأسمرات منتجة ويتم تشجيعها، مؤكداً أنه جارٍ العمل أيضاً على توفير فرص عمل إضافية لفتيات الأسمرات يقدّر عددها بـ1500 فرصة لـ١٥٠٠ فتاة، كاشفاً عن أن إنتاج السبح داخل الأسمرات، يتم تصديره إلى المملكة العربية السعودية، فيما يصدّر إنتاج ملابس الأطفال، حسب تأكيده، إلى ألمانيا: «لدينا ١٣٤ عاملة تم اختيارهن للعمل فى الخدمات الداخلية، ونكتفى داخل الورش هنا بأبناء الأسمرات، ولا نحتاج لأحد من الخارج»، مشيراً إلى افتتاح مركز تدريب حرفى يقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية يتم تدريبهم ليحصلوا على دبلوم، وبعدها يعملون مباشرة فى الورش والمشاغل.

وتابع رئيس الحى: «لدينا مراكز تأهيل للمرأة المعنّفة والطفلة المعنّفة ومدرستان تحملان اسم (تحيا مصر)، فضلاً عن مسجد يسع ١٦٠٠ مصلٍ، وكنيسة، و٤ مراكز طبية، و٦ منافذ لبيع المنتجات من الخدمة الوطنية بأسعار أقل ٢٠٪، فضلاً عن توفير وزارة الداخلية لمنافذ أمان للمنتجات والسلع بأسعار مخفّضة للأهالى، وإقامة وزارة التموين منافذ لمجمّعات الأهرام الاستهلاكية، وتوفير مخبز بلدى ينتج نصف مليون رغيف يومياً».

4 ملاعب متعددة الأغراض وحماما سباحة ومبنى اجتماعى وحديقة أطفال و4 حضانات

كما يضم مشروع الأسمرات بنسخته الثالثة، 4 ملاعب متعدّدة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامى سباحة، ومبنى اجتماعى، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 متراً لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة. وعن الملاعب أشار إلى أنها تحتاج إلى قرابة 114 عاملاً وموظفاً للإشراف وتولى مسألة الصيانة، لأن الدولة حريصة على استمرار خدمات المشروع بالكفاءة نفسها.

الطفل صاحب أبيات الشعر: "ماما علمتنى إلقاء الشعر والرئيس قال لى انت شاطر وأهدانى لعب"

وقالت والدة كريم أحمد، الذى ألقى شعراً أمام الرئيس السيسى: «ابنى لديه موهبة إلقاء الشعر منذ صغره، وفى الحضانة يغنى فى كل الحفلات، ولديه موهبة فى الإلقاء، والمدرسون قاموا بتدريبه، وهو واثق من نفسه وعندما علم بأنه سيُلقى شعراً أمام الرئيس كان سعيداً جداً وواثقاً فى نفسه».

وتابعت: «كنا مقيمين فى حى مصر القديمة ووقتها ماكانتش الظروف متاحة إننا نوفر لأولادنا أفضل حاجة، لكن هنا عندنا الفرصة لتربية أفضل، فيه بيئة ومكان وجو مناسبين، وكمان فيه ندوات توعية وحضانات تقدم خدمات للأطفال، والندوات بتعلمنا إزاى نتعامل مع أولادنا فى سن المراهقة، وكيفية اكتشاف مواهب الطفل وتربيته».

وتأمل، حسب تعبيرها، فى أن يحصل الأولاد على فرصة التأهيل للمستقبل، قائلة «الأمن والأمان فى الأسمرات موجودين.. ومفيش قلق على أى طفل لو نزل لوحده، وفرق شاسع بين هنا والمناطق العشوائية، كنت أغلق علىّ الأبواب وأخاف على أولادى فى المناطق العشوائية، وحالياً توجد خدمات متميزة يقدمها حى الأسمرات». فيما قال نجلها كريم أحمد، صاحب الـ6 سنوات، الذى ألقى أبيات الشعر أمام الرئيس: «ماما واخواتى والمدرسة كانت تعلمنى الشعر وحفظته علشان أقوله أمام الرئيس والرئيس صفق لى».

وعن كلمات الإشادة التى تلقاها من الرئيس: «قال لى انت شاطر وجميل، وأهدانى لعب وأنا أشكر حضانات خير وبركة وحى الأسمرات على معاونتى والارتقاء بمواهبى».