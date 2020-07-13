رئيس "الأسمرات": وفرنا 1575 فرصة عمل لأهالي الحي

أعلن المهندس حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، توفير 1575 فرصة عمل لأهالي الأسمرات داخل الأسمرات في ورش ومصانع، وجرى تدريبهم لمدة شهرين بمقابل مادي 1200 جنيه في أثناء التدريب، وبعد التدريب أول راتب يكون بعد الشهرين ويتقاضون 1400 جنيه، وأجبر أصحاب المصانع على أنهم ملزمين بمصاريف طفلين من أبناء العاملات في المصانع بالحضانات حتى لا يعوق شيء عمل السيدة.

وأضاف الغندور، خلال حديثه مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن شركة النظافة داخل حي الأسمرات 147 عاملا وعاملة من سكان الأسمرات، و248 عامل أسانسير من أهالي الأسمرات، و74 مهنيا بشركة الصيانة جميعهم من أبناء الأسمرات، مؤكدا أن فتح الملاعب بحي الأسمرات تفتح مجانا لأبناء حي الأسمرات.

وكشف الغندور عن أن أبناء حي الأسمرات استطاعوا الحصول على بطولة العاصمة في الكونغفو، و73 ميدالية ذهب لأبناء حي الأسمرات في الألعاب المختلفة، مؤكدا على أن أبناء حي الأسمرات فرقوا عن أكبر نادي في مصر، إضافة لفريق كرة القدم النسائية بالحي الذي يضم 129 لاعبة، وهناك لاعبي للبوكس والكاراتيه، ما ساعد على نمو السلوك وأصبح السلوك 70% بعدما كان 5%.

وشرح الغندور أن أهالي حي الأسمرات يوجد منهم فريق عمل مكون من 172 شابا وفتاة، يعملون مع رئاسة الحي، ويدعمون السلوك للأهالي، وهم همزة الوصل بين المسؤولين والأهالي.