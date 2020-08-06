راغب علامة: العار على مسؤولي لبنان.. العالم يساعدنا وهم يسرقوننا

نشر الفنان راغب علامة عبر حسابه على تويتر، معلقا على الأحداث الحالية التي تجري في لبنان، خاصة بعد التفجير الأخير الذي حدث في بيروت وخلف مئات القتلى والجرحى.

وكتب علامة: المبكي في بلدنا أنّه في الوقت الذي تعمل الدول في العالم لمساعدة الشعب اللبناني تجد المسؤولين في بلدنا يسرقون أموالنا وماضينا ومستقبلنا وأملنا ولقمة عيش الفقراء ومستقبل شبابنا، العار العار عليكم يا مسؤولي لبنان.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء أول أمس الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين بسبب الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.