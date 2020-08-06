إقبال على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ

شهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز وأحياء محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، إقبالاً كبير من المواطنين، تحت إشراف من رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة سير العمل وتلقي طلبات التصالح تيسيراً على المواطنين.

وقالت المحافظة، في بيان لها اليوم، إن إقبال أهالي كفر الشيخ على المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، زاد بصور كبيرة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وسداد جدية تصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة.

وأشادت المحافظة، بإقبال أهالي المحافظة على التصالح، مشيراً إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية، لاستقبال طلبات المواطنين وتسهيلاً عليهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وناشدت المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة في 15 أغسطس، وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة.