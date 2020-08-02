رفع 2254 طنا من المخلفات وتراكمات القمامة في كفر الشيخ 

أكدت محافظة كفر الشيخ، استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بصفة دورية ويومية.

وقالت المحافظة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم، هو 2254 طنا بـ 13 مركز ومدينة، حث جرى رفع470طنا بمركز كفرالشيخ، 50 طنا ببرج البرلس، 125 طنا بسيدي سالم ، 30 طنا بسيدي غازي ، 100 طنا من مركز بلطيم ، 80 طنا بالرياض ، 154 طنا بالحامول ، 30طنا بمصيف بلطيم، 95 طنا بمركز قلين ، 200 طنا من مركز بيلا، 200طنا بمركز دسوق، 230 اطنان من مركز فوه ، و180طنا من مركز مطوبس "، بإجمالي 2254 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكدت المحافظة، أنه جرى توجيه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.