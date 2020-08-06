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أستون مارتن تسجل خسائر جديدة للمرة الثانية

كتب:

أمير مسعد
06:08 م | الخميس 06 أغسطس 2020
أستون مارتن

أستون مارتن

في ظل جائحة كورونا تدهور قطاع السيارات بشدة وخسرت الكثير من الشركات مبالغ مالية كبيرة، وسط ضعف فى المبيعات، ومن أكثر الشركات التي تعرضت للضرر هي شركة أستون مارتن.

وقامت شركة أستون مارتن بفصل 500 موظف لكى توفر سنويا 47.8 مليون دولار، حيث أعلنت أستون مارتن فى أبريل أن خسائرها بلغت أكثر من 146 مليون دولار، وانخفضت أسهمها إلى 78% وبلغ سعر السهم إلى إقل من دولار واحد، 86 سنتا فقط.

والآن تعلن فى يوليو خسائر جديدة للمرة الثانية بقيمة 227 مليون جنية استرلينى بسبب فيروس كورونا الذى أدى إلى ضعف المبيعات، حيث أعلنت أستون مارتن عن تراجع مبيعاتها بنسبة 41%.

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