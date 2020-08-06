بدء التسجيل الإلكتروني لاختبار القدرات بجامعة مطروح 8 أغسطس

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، بدء عملية التسجيل الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة الراغبين في إجراء اختبارات القدرات يوم الثامن من أغسطس الجاري، وذلك وفق الخطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

وقال "النجار"، اليوم، إن الجامعة تحرص على التيسير على الطلاب خلال إجراء الاختبارات، لافتاً إلى أن التسجيل الإلكتروني في الفترة من الثامن وحتى العشرين من أغسطس الجاري، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي على الرابط www.tansik.egypt.gov.eg.

وأضاف "النجار" أن خطوات التسجيل الإلكتروني تجرى من خلال استخدام الرقم القومي، رقم جلوس الطالب، يعقبه إدخال البيانات الشخصية الخاصة به، واختيار اختبارات القدرات الراغب في أدائها.

وأشار إلى أنه في نهاية عملية التسجيل، يطبع الطالب الإيصال الذي يفيد تسجيل رغبته ونوع اختبار القدرات الذي يرغب في أدائه.

وأشار إلى أن الكليات التي تعد اختبارات القدرات شرطاً أساسياً للالتحاق بها بجامعة مطروح، هي كليتا التربية النوعية، والتربية الرياضية بنين.