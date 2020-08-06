عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب منتصف التعاملات وعيار 21 بـ926 جنيها

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا آخر بقيمة 7 جنيهات، لتصبح حصيلة الارتفاعات 10 جنيهات، مع منتصف تعاملاته، وسط توقعات بمواصلة المعدن الأصفر ارتفاعاته بالبورصات العالمية وأسواق المال.

ويباع عيار 24 قيمة 1.059 جنيه، مقابل 1.049 جنيه أمس، فيما سجّل سعر جرام عيار 21 قيمة 926 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 794 جنيهًا، بينما بلغ الجنيه الذهب نحو 7 آلاف و411 جنيهات.

وواصلت أسعار الذهب، في السوق المحلية ارتفاعاتها القياسية، أمس، مع توقعات باستمرار ارتفاعه عالميا ليتجاوز سعر الأوقية 2000 دولار، مع استمرار إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة للاستثمار.