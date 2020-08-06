ماجي أبوغصن: نحن أيتام في وطننا لبنان

أعربت الفنانة اللبنانية ماجي أبوغصن عن استيائها الشديد من الأوضاع التي تشهدها بلادها في الفترة الأخيرة، وغضبها من المسؤولين هناك، قائلة: "نحن في أوطاننا أيتام".

وكتبت أبوغصن، عبر حسابها الشخصي على تويتر: "نحن الشعب اللبناني العظيم، نحن منكوبون، منهارون، عالم اختربت بيوتا شهداء، منصابين، بيوتنا تكسرت، ما بيشيلنا إلا رحمة الله، ما إلنا غيرك يا الله، ما إلنا حدًا، ولا جدًا".

وعلقت ماجي أبوغصن على زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للبنان، صباح اليوم، قائلة: "ماكرون نزل على الشارع يوقف جنب الشعب المنكوب، يسمعن، يقلنا أنا حدكن، مين عمل متلو؟، وين مخبايين، نحن متل الطفل اليتيم يلي شاف حدا بيحبه وبيعطفه عليه وعم يقلو ما تخاف أنا حدك".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.