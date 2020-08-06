حبس المتهم بقتل أخيه أثناء فض مشاجرة مع شقيقتهما بالشرقية

قررت نيابة أولاد صقر، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل شقيقه الأصغر إثر إصابته بجرح طعني أثناء قيامه بفض مشاجرة بين المجني عليه وشقيقتهما بمركز أولاد صقر.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة أولاد صقر بلاغا بمقتل "عماد.أ.ع" طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب مقيم بمركز أولاد صقر إثر إصابته بطعنة نافذة.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه وشقيقته وأثناء تدخل شقيقهما "ح" 35 عاما لفض المشاجرة تصادف قيام المجني عليه بالإمساك بسكينة وإثر تطور المشاجرة ومحاولة المتهم أخذ السكينة أصيب المجني عليه بطعنة نافذة ما أدى لوفاته.

ألقت الشرطة القبض على المتهم وأفاد أنه لم يقصد قتل شقيقه ولكنه كان يحاول إبعاده عن شقيقتهما، مشيرا إلى أنه دائم افتعال المشاجرات معهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.