وكيل صحة الشرقية يتفقد المركز الطبي بأبو حماد لمتابعة الخدمات العلاجية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المركز الطبي بأبو حماد، لمتابعة سير العمل، وخدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، بجانب خدمة العلاج الطبيعي، وخدمة الأخصائي، والعيادات الخارجية.

وتابع مؤشرات عمل المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات، وصيدلية نفقة الدولة.

وتفقد كافة الأماكن بالمبني في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير المستشفيات، ومدير الإدارة الصحية، ومدير مستشفي أبو حماد، لإضافة خدمات علاجية، ونقل بعض الخدمات الطبية الخاصة بمستشفي أبو حماد المركزي، لحين الإنتهاء من أعمال التطوير بمستشفي أبو حماد.

وكلف وكيل الوزارة مدير العلاجي والمستشفيات بالتنسيق مع مدير التخطيط، والجودة، ومكافحة العدوي، والإدارة الهندسية، بعمل دراسة عاجلة والعرض علي وكيل الوزارة.