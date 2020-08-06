لجان البرلمان تواصل عملها الأسبوع المقبل قبل نهاية دور الانعقاد

تواصل اللجان البرلمانية انعقادها الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، وذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي والمزمع انتهاؤه في 17 أغسطس الجاري، وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم اجتماعين يوم الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس في اجتماعها يوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر بين حكومة مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 30 مارس 2020.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعاً يوم الخميس المقبل لمناقشة الأثر القانوني لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة لـ"الوطن"، أن الهدف من عقد الاجتماع هو قياس الأثر القانوني لقانون التصالح في مخالفات البناء، وحسم ما تتضارب بشأنه ممن يدفع قيمة التصالح صاحب العقار أم صاحب الوحدة.

وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة للوزراء المختصين والمحافظين للاستماع إلى رؤيتهم، والوقوف على المشكلات التي حالت دون تنفيذ القانون بالشكل الذي يحقق الصالح العام.