بابا الفاتيكان يحيي الذكرى الـ75 للهجوم النووي على هيروشيما

أحيا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الخميس، الذكرى الـ75 للهجوم النووي على مدينة "هيروشيما" اليابانية، داعيًا لإرساء السلام، ومؤكدًا عدم أخلاقية حيازة الأسلحة النووية وليس فقط استخدامها.

وقال البابا - حسب ما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "لم يكن الأمر أوضح من ذلك، لازدهار السلام، يحتاج الناس إلى طرح أسلحة الحرب أرضًا، خاصة أسلحة الدمار الشامل، الأسلحة النووية بإمكانها تدمير مدن كاملة ودول كاملة".