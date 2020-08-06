الشرقية تستعد لانتخابات "الشيوخ" بتعقيم اللجان

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والأحياء الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، والمقرر عقدها يومي 11 و12 أغسطس الجاري، موجهًا برفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية.

كما وجه المحافظ بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان، وغرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن والأحياء والمدن مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والأحياء والمدن بتجهيز المقار الانتخابية وفقًا للكشوف، وتطهير المقرات ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابي، وبشكل يومي َحتي موعد انطلاق الانتخابات.

كما وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والأحياء والمدن بتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة، والتنسيق والتواصل مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم للأطقم المسؤولة عن أجهزة التعقيم في كل لجنة، وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية و القضاة.