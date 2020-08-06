شكري: تعيين الحدود البحرية مع اليونان يعكس ارتقاء العلاقات بين البلدين

رحب السفير سامح شكري، وزير الخارجية، بنظيره اليوناني والوفد الرسمي المرافق له في زيارته المهمة للقاهرة، قائلًا إن هذه الزيارة تأتي في إطار الشراكة المتنامية بين مصر واليونان وهي التي تعود لتاريخ طويل وممتد للمصالح المتبادلة في الحالات الإنسانية والاقتصادية نحو 3 آلاف عام.

وأضاف "شكري"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي له ولنظيره اليوناني، أن البلدين قد شهدتا تطورًا نوعيًا، حتى شهدت المباحثات الأخيرة بين الجانبين المصري واليوناني الوصول لتوقيع، منذ قليل، على اتفاق لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية مصر العربية واليونان الصديقة.

وأكد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد جولات التفاوض بين البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية تتوافق كل بنوده مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يعكس بصدق إرادة القيادة السياسية للدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان والعمل على استمرار الزخم الذي تشهده منذ عده سنوات على كل أصعدة التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية.