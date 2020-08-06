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عاجل.. وزير خارجية اليونان بعد توقيع اتفاقية تعيين الحدود: يوم تاريخي

كتب:

نرمين عفيفي
04:02 م | الخميس 06 أغسطس 2020
وزيرا الخارجية المصري واليوناني

وزيرا الخارجية المصري واليوناني

وقع سامح شكري وزير الخارجية، على اتفاقية ترسيم الحدود مع نظيره اليوناني.

وقال وزير الخارجية اليوناني، إنَّ اليوم، يعد يومًا تاريخيًا لأنه يصادف ذكرى مرور 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة.

وتابع: "وهي قناة تربطنا بمصر، و800 من العاملين في هيئة القناة ساندوا قرار التأميم 1956 حتى تستمر في العمل والقناة الجديدة عمل مميز ويؤكّد التقدم والنمو الذي يقوم به السيسي".

وأضاف وزير الخارجية اليوناني: "اليوم تاريخي لأننا وقعنا مع وزير الخارجية المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بيننا، وهي اتفاقية يحتذى بها وهي في إطار القانون الدولي وتحترم القانون الدولي وتسهم في الاستقرار بالمنطقة".

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