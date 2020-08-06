أخبار البنوك.. تفاصيل الحصول على تمويل أصحاب المهن الحرة من HSBC

يقدم بنك HSBC خدمات وبرامج تمويل مختلفة لعملائه، ما بين التمويل الشخصي، تمويل السيارات، التمويل لأصحاب المهن الحرة والمهنيين والتمويل المرتبط بأصول.

وفي إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين بشكل يومي تستعرض "الوطن" تفاصيل تمويل أصحاب المهن الحرة والمهنيين، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، كالتالي:

مزايا تمويل أصحاب الأعمال الحرة والمهنيين من بنك HSBC

- مبلغ تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه مصري بناءً على متوسط الرصيد لآخر 6 أشهر.

- معدلات عائد ثابتة وتنافسية.

- لا يوجد حد أدنى للرصيد المطلوب في حسابك ذي الصلة لفترة التمويل.

- فترة سداد تمويل مرنة من 6 أشهر إلى 60 شهرًا.

- أقساط شهرية ثابتة ومتساوية لسهولة التخطيط للميزانية الشهرية.

شروط الحصول على تمويل أصحاب المهن الحرة والمهنيين من بنك HSBC

- العمل بحد أدنى لمدة 3 سنوات.

- يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر 30 عامًا والحد الأقصى 65 عامًا في نهاية فترة سداد التمويل.

- ينبغي أن يكون العميل مصري الجنسية.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل أصحاب المهن الحرة والمهنيين من بنك HSBC

1) بطاقة رقم قومي سارية المفعول.

2) فاتورة خدمة تليفون أو كهرباء أو غاز حديثة صادرة خلال آخر 3 أشهر كحد أقصى، مع مبلغ استهلاك 9 جنيهات لفاتورة الكهرباء و3 جنيهات لفاتورة الغاز و36 جنيها لفاتورة التليفون كحد أدنى.

3) إثبات الدخل تتمثل في كشوف الحساب البنكي لحسابات الأفراد أو الشركات للأشهر الستة الأخيرة.

4) آخر شهادة حالة ضريبية وتأمينات اجتماعية صادرة عن سلطات الضرائب أو عن محاسب قانوني.

5) البطاقة الضريبية الأصلية للاطلاع عليها، ونسخة يتم الحصول عليها.

6) ما يثبت سنوات العمل: السجل التجاري (بحد أقصى منذ 3 أشهر).

7) كشوف حسابات مُراجعة لآخر عامين.

علمًا بأنه يتم حساب سعر العائد وفقًا للأسعار المعلنة من قبل البنك وقت تقديم طلب التمويل، ويبقى معدل العائد ثابتاً طوال فترة التمويل، وبالتالي فإن عدد أقساط التمويل الخاص بكم ومدة التمويل الخاص بكم لن تتغير.