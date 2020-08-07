حظك اليوم الجمعة 7-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه شخصية قيادية، يعتز بنفسه لدرجة تجعل المحيطين به يعتقدونه مغرور، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك أن تدير أمورك المهنية والمالية جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يمنحانك طاقة عاطفية ويعدانك بأوقات رائعة تجمعك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.