حظك اليوم الخميس 6-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد مواليد برج الأسد ثقة كبيرة بأنفسهم فضلا عن شخصيتهم القوية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك القادمة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اقتران القمر ونبتون يمنحك وقتا مناسبا للاقتراب ممن تحب ولاكتشاف أمور خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.