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حظك اليوم الثلاثاء 4-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يتصف مولود برج الأسد بالإبداع، الطموح، الكرم، السخاء، العطف، والحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه اليوم لعلاقتك بمن حولك وتجنب الصدام في محيطك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فلا تضن على شريك حياتك اليوم بكلمات حلوة تكسبه بها.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

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