حركة تنقلات جديدة بين نواب رؤساء المراكز بالدقهلية

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا تضمن حركة تنقلات بين عدد من نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وتصعيد بعض القيادات للعمل نوابًا لرؤساء الأحياء والمدن، وأيضا إلغاء ندب آخرين وعودتهم إلى جهة عملهم الأصلية.

وتضمن قرار محافظ الدقهلية الآتي:

- ندب وائل حامد الدسوقي نائب رئيس حي غرب المنصورة، للعمل نائبًا لرئيس حي شرق المنصورة.

- ندب كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس حي شرق المنصورة، للعمل نائبًا لرئيس حي غرب المنصورة.

- ندب عمرو عرفة حسن الدسوقي باحث قانونى بإدارة الشئون القانونية بالمحافظة، للعمل نائبًا لرئيس غرب المنصورة.

- ندب محمد حسن السعيد إسماعيل نائب رئيس مركز ومدينه تمي الأمديد، للعمل نائبًا لرئيس حي غرب المنصورة.

- ندب عبد الفتاح محمد شحاتة وكيل الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينه ميت غمر.

-- ندب محمود إسماعيل عبد الشافي نائب رئيس مدينه محلة دمنة، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة المنصورة.

- ندب السعيد أحمد محمد أحمد معاون المحافظ، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة المنصورة.

وندب أحمد فتحي احمد حجازي باحث خدمة مواطنين بمركز ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينه أجا.

- ندب صلاح صالح برعي بكر نائب رئيس مركز ومدينه أجا للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينه ميت غمر .

- ندب هبة محمود حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل نائبًا لرئيس مدينه محلة دمنة.

- ندب صلاح عبد الله حسن إمبابى مدير إدارة الشئون المالية برئاسة مدينه جمصة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينه بلقاس.

- ندب إبراهيم عبد الله عبد الفتاح من رئاسة مركز ومدينه دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينه تمي الأمديد.

- ندب جهاد مصباح إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينه المنصورة للعمل نائبًا لرئيس مدينه جمصة.

- ندب محمد السيد احمد الريس رئيس قرية العزيزة بالمنزلة للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينه منيه النصر.

- ندب عاطف محمد محمد سعد وكيل إدارة الإعلام بالمحافظة نائبًا لرئيس مركز ومدينه طلخا.

- ندب عماد ميلاد حبيب حنا أخصائي علاقات عامة بمكتبة مصر العامة للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينه نبروه.

- ندب فريدة محمد عبد الله على مهندسة مشروعات بالشئون الهندسية بالمحافظة، للعمل وكيل ثان للإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة.

- ندب مها صبري محمد عبد الرحمن مهندس التخطيط العمراني بالمحافظة للعمل وكيل الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

- إلغاء ندب كلا من مصطفى محمد فتحي عنان نائب رئيس حي غرب المنصورة، وعودته إلى جهة عمله الأصلية بمديرية التنظيم والإدارة.

- ألغاء ندب محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس حي غرب المنصورة، وعودته إلى جهة عمله الأصلية بمركز ومدينه المنصورة.

- إلغاء ندب علاء الدين عثمان محمود نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وعودته إلى جهة عملة الأصلية بمركز ومدينة السنبلاوين.