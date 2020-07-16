بالأسماء ..حركة محليات مكبرة لنواب رؤساء المراكز والمدن بالمنوفية

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حركة محليات في مراكز ومدن محافظة شمال تغيير عدد كبير من القيادات في منصب نواب رؤساء، كما شملت الحركة تعيين 4 نواب في مركز أشمون وتغيير عدد كبير من القيادات وعودة البعض لديوان محافظة المنوفية.

وشملت الحركة تعيين كلا من، فتحي حسين كمال، عبدالوهاب فتحي عبدالوهاب ونجلاء أبوالفتوح الجزار، نوابا لرئيس مدينة شبين الكوم، كما تقرر نقل أحمد شحرب نائب رئيس المدينة للعمل بالديوان العام للمحافظة، وتعيين محمد محمد عمران، وفريد محمد دراز، وفرج أحمد عزالدين، نوابا لرئيس مركز ومدينة الشهداء.

كما شملت الحركة تعيين جمال فريد الأولي، وميرفت أمين طاحون، وحسام حسن عبدالموجود، وعلاء الدين السيد أبوحشيش، نوابا لرئيس مركز ومدينة أشمون، وتعيين ياسر محمد عبدالحميد، وأشرف عزب جابر، ومحمد محمد وهبة، نوابا لرئيس حي غرب شبين الكوم.

وجرى تعيين محمد عزت موسى، ومحمود توفيق شديد، ونهى سعد الجمال، نوابا لرئيس مركز ومدينة الباجور، وتعيين محمود أحمد عبدالسلام، وعواطف حماد طاحون، ومحمد إبراهيم نواره، نوابا لرئيس مركز ومدينة قويسنا، وعودة مدحت أنيس مصطفى لعمله بالمركز والمدينة.

وشملت الحركة أيضا تعيين إسلام عطيتو مبارك، وإسلام يحيى القاضي، نوابا لرئيس مركز ومدينة تلا، وعودة محمود شكري المسلوت لعمله بمركز ومدينة تلا، وتعيين ريهام الرفاعي عبدالله، وماهر عبدالمحسن محمد نوابا لرئيس حي شرق شبين الكوم، وتعيين محمد السيد عبدالستار، وناجي السيد حامد واصل، نوابا لرئيس مركز ومدينة السادات.