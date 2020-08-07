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محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 7-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:07 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مولود برج السرطان لا يثق في أحد بسهولة، لكنه يحفظ الأسرار جيدا، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر ما زال بمنزل الحظ ويمدك ذلك بالثبات والقوة ويسمح لك ذلك بإدارة المواقف.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويجعلك قادرا على التعبير عن مشاعرك وتبدو لبقا في عرض وجهة نظرك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

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