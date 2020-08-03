حظك اليوم الاثنين 3-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بقضاء وقته في قراءة الروايات والقصص والشعر والأدب، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا وعليك بالحذر.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يجعلك تحارب من أجل التقدم وتحمي نفسك وتعيد صياغتها.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.