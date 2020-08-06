صور.. لقاءات توعوية بأهمية التصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ  

شهدت قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عقد لقاءات لتوعية المواطنين بمنظومة التصالح، وتناول عدد من المحاضرين والمسؤولين بمجالس المدن والعاملين بالمركز التكنولوجية شرح بنود قانون التصالح والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، إضافة إلى التيسيرات المقدمة للمواطنين.

وأشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بأهالي المحافظة لإقبالهم الكبير على المراكز التكنولوجية، واستجابتهم، لتقديم طلبات التصالح ما يدل على وعيهم، وأن ما تم عقده من ندوات كان له أثر كبير في اقبالهم.

وناشد المحافظ، كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة، وسداد جدية التصالح والمقدرة بنحو 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة، وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة في 15 أغسطس الجاري.