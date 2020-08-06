تجارب لقاح "كوفيد- 19" غير النشط بالإمارات تتخطى حاجز 5 آلاف متطوع

حققت التجارب الأولى عالمياً للمرحلة الثالثة للقاح "كوفيد- 19" غير النشط، التي تجرى في الإمارات، إنجازا رئيسيا جديدا مع تلقي أكثر من خمسة آلاف متطوع الجرعة الأولى للقاح.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" تم إعطاء جرعة اللقاح رقم "5000" بحضور الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة بالإنابة، في مركز التسجيل والفحص الذي تم إنشاؤه حديثا لهذا الغرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" وكان الدكتور الكعبي ثاني مشارك في برنامج اللقاح وتلقى الجرعة الثانية الأسبوع الجاري.

كانت التجارب قد انطلقت في أبوظبي في 16 من يوليو الماضي بإدارة شركة "جي 42 للرعاية الصحية" بالشراكة مع دائرة الصحة- أبوظبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وتم تطوير اللقاح غير النشط من قبل شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، سادس أكبر شركة مصنعة للقاحات في العالم.