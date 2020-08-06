خروج 18 حالة بعد تعافيهم من كورونا بمستشفى النيل بشبرا

أعلن مستشفى النيل بشبرا الخيمة، اليوم الخميس، خروج 18 حالة بعد تعافيهم من فيروس كورونا، وذلك بعد ورود تقارير نتائج المسحات التي جرى سحبها، والتي جاءت سلبية.

وقال الدكتور عيد العطار، مدير المستشفى، أنه بلغ إجمالي عدد المصابين بالأقسام الداخلية بالمستشفى بفيروس كورونا 24 حالة، يجرى تقديم الخدمة لهم، حتى تمام التعافي من الفيروس، مشيرًا إلى أنه بتعافي وخروج الـ 18 حالة، يرتفع إجمالي عدد الحالات التي جرى تقديم الخدمة لها بالمستشفى منذ تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس 2390 شخصا حتى اليوم.

وأضاف "العطار" في تصريحات صحفية اليوم، أن الفريق الطبي بالمستشفى أسرة واحدة، وأعضائه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يجرى عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالتهم الصحية بشكل دوري تطبيقًا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.

واستطرد، أن المستشفى بالفعل بدأت في تقديم الخدمة الطبية العادية للمرضي، حيث جرى تخصيص دور واحد فقط بالمستشفى لمرضي كورونا، وتم تطهير باقي الأدوار والأقسام لاستقبال المرضى العاديين غير كورونا، وبالفعل جرى استقبال عدد كبير من تلك الحالات.