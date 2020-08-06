يوميات كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي إصابات عمان لـ80713

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 19.025.928 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 712.169حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 12.206.476 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 492 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقالت الوزارة العمانية، إنّه تم تسجيل 427 إصابة جديدة بكورونا المستجد منها 217 لعمانيين و210 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 80713 وتماثل 70910 حالة للشفاء.

وذكرت الصحة العمانية، أنّ إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 879.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية، أنّ البيانات الوبائية في السلطنة أشارت إلى بوادر انخفاض في إجمالي أعداد الحالات المُصابة بكورونا المستجد والحالات المنومة في المستشفيات وفي أقسام العناية المركزة.

وأضافت الصحة العمانية، في تقرير-أعدته المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض- حول الوضع الوبائي للوباء حتى نهاية يوليو الماضي، أنه وفقًا للمنحنيات الوبائية في السلطنة فإن المتوسط المتحرك لـ7 أيام للحالات المرضية بلغ ذروته في الأسبوع الأول من يوليو الماضي بمعدل 2000 إصابة ليبدأ بعدها في النزول التدريجي حتى بلغ متوسط الحالات نهاية يوليو نحو 1000 إصابة بمعدل انخفاض 500 إصابة أسبوعيًّا.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1775 حالة تعاف جديدة من الوباء لتصل حصيلة الشفاء من كورونا المستجد في المملكة، إلى 247089 حالة.

وقالت الوزارة السعودية، إنّه تم تسجيل 1402 حالات إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 284226 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3055 حالة وفاة، موضحة أنّ عدد الحالات النشطة بلغ 34082.

ارتفاع إجمالي وفيات الوباء في البحرين إلى 156 حالة

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 287 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، وشفاء 292 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عبر حسابها على تويتر، تسجيل حالة وفاة بكورونا المستجد لبحريني، يبلغ من العمر 74 عاماً، ليرتفع حالات الوفيات إلى 156 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" البحرينية على موقعها الإلكتروني.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الكويت إلى 70045

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 620 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 70045 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة لتصل حصيلة الوفيات إلى 469 حالة.

وأشارت الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، إلى تعافي 704 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 61610 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إنّ حالات الإصابة الـ 620 السابقة تضمنت 423 حالة لمواطنين كويتيين و197 حالة لغير الكويتيين، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأوضح السند، أنّ عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3599 مسحة ليبلغ إجمالي الفحوصات 522200 فحص.