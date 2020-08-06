121 حالة غش بالامتحانات الأطول في تاريخ الثانوية الأزهرية وصفر كورونا

انتهى ماراثون الثانوية الأزهرية بعد 46 يوماً من الامتحانات، شهدت العديد من السوابق التي لم يكن لها مثيل، وكان أولها: هو أداء الطلاب لمادة واحدة كل يوم امتحاني، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وهو ما أدى لثاني الأمور الجديدة حيث كانت هذه الامتحانات هي الأطول في تاريخ الأزهري حيث استغرقت أكثر من شهر ونصف.

وكان عدم الإعلان عن أي إصابات خلال الامتحانات بفيروس كورونا بين الطلاب أو المراقبين أكثر الأمور سرورا بالنسبة للأهالي والطلاب ومسؤولي الأزهر، وقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن النتيجة ستكون قبل 15 أغسطس الجاري.

وأدى طلاب القسم العلمي اليوم آخر أيام الامتحانات وكانت بمادة التفسير، وكانت أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019-2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

وشهدت العملية الامتحانية العديد من المخالفات رصدت لجان المراقبة 45 حالة تمزيق وإخلال بالعملية الامتحانية كما تم رصد 121 حالة غش منها 72 حالة غش ورقى، و49 حالة غش عن طريق المحمول ووسائل إلكترونية أخرى، وأنهى قطاع المعاهد الأزهرية ندب 73 عضو مراقبة بلجان الامتحانات.

وتوزع طلاب الثانوية هذا العام على 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

وأشاد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، بالمجهود الكبير الذي بذله القائمون على الامتحانات بما أسهم في اتمامها على الوجه الأكمل، في ظل الظروف غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، معربا عن تقديره لما أظهره الطلاب وأسرهم من التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تعليمات السلطات المختصة، واحترام كافة قواعد الامتحانات وضوابطها.

من جانبه أوضح الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الامتحانات في مجملها لم تخرج عن مستوى الطالب المتوسط، مراعاة لظروف المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن نتائج الامتحانات التي تم تصحيحها نتائج مبشرة، وأنه سيتم العمل على تصحيح باقي المواد في أسرع وقت مع الالتزام بضوابط التصحيح، متمنيًا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.